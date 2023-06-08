Політика

Washington Post: шлях до перемоги України лежить через Крим

8 Червня 2023 12:06
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Тільки потужна поразка на зразок втрати Криму змусить Росію прийняти Україну як повністю суверенну країну, вважають колишній американський посол у Києві Джон Гербст та екс-координатор санкційної політики Держдепу США Деніел Фрід.

У статті для The Washington Post вони заявляють, що саме тиск на Крим є найшвидшим шляхом для зупинення війни на умовах, прийнятних для України. Аналітики переконані, що інтересам Києва не відповідає припинення вогню, яке дозволило б Москві переозброїтися та відновити бойові дії у більш сприятливій для неї ситуації.

Якщо Україна зможе зруйнувати Керченський міст чи навіть утримувати міст під постійним вогнем, це створить загрози для військової та цивільної адміністрації у Криму, йдеться у статті.


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