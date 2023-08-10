Суспільство

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя загинули дві музикантки

10 Серпня 2023 18:18
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запоріжжя, загиблі, обстріл

Внаслідок ракетного удару РФ по житловому кварталу в Запоріжжю 9 серпня загинуло 3 людей. Серед них – подруги-музикантки Світлана Сємєйкіна та Крістіна Спіцина.

Дівчат об’єднував дует Similar girls, повідомила їхня подруга Вікторія Книш на сторінці Матвіївського сільського центру культури і дозвілля.

“Вони грали на всіх наших святах та дарували заряджений та гарний настрій”, – йдеться в повідомленні. 

У коментарі “УП. Життя” Вікторія Книш розповіла, що дівчата заснували гурт після початку повномасштабного вторгнення.  

Світлана з Крістіною познайомилися на концерті для військових, у якому кожна з них брала участь. 

“З того часу вони були як рідні сестри. Ледь не кожен вечір виступали в кафе, ресторанах, заходах чи просто неба. Майже всі пісні були присвячені захисникам та подіям в Україні”, – розповіла Вікторія. 


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