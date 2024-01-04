Суспільство

Внаслідок ракетного удару по Києву 29 грудня загинули вже 32 людини

4 Січня 2024 08:06
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київ, ракетний удар

Ще двох загиблих у результаті удару росіян по столиці 29 грудня виявили під час здійснення експертизи − таким чином кількість жертв російської агресії зросла до 32.

Про це повідомляє КМВА у Telegram

” Слідчі криміналісти ГУ МВС під час здійснення експертизи виявили ще двох загиблих. Станом на 7 ранку 4 січня на підставі проведених слідчих дій загальна кількість загиблих від ракетного удару ворога 29 грудня становить 32 людини”.

Він нагадав, що ще 30 людей постраждали у результаті тієї атаки росіян.


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