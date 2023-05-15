Велика Британія направить в Україну сотні ракет великої дальності та озброєні безпілотники на додаток до крилатих ракет Storm Shadow, анонсованих минулого тижня.

Про це повідомляє BBC.

“Цей крок означає, що Сполучене Королівство йде далі, ніж будь-яка інша країна, у наданні зброї, яка потенційно може схилити перевагу на полі бою на користь України”, – йдеться у повідомленні.

Нові ракети можуть бути використані для знищення позицій Росії на окупованій території України.

Якщо Україна зможе знищити російські командні центри, центри матеріально-технічного забезпечення та склади боєприпасів на окупованій території, тоді для Москви може виявитися неможливим продовжувати поповнення своїх військ на передовій на місцях, йдеться далі у матеріалі BBC.

Це те, що Україна так успішно зробила в Херсоні минулого року, змусивши росіян відступити майже без бою. Тепер вона сподіватиметься повторити успіх за допомогою боєприпасів із Заходу.