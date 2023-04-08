Політика

В УПЦ МП заперечують наявність російських паспортів в Онуфрія та інших церковників

8 Квітня 2023 18:58
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паспорт, упц, митрополит

В УПЦ МП заперечують наявність російського громадянства у митрополита Онуфрія та інших церковників.

“Блаженнійший митрополит Онуфрій є громадянином України від народження і паспортами інших держав не володіє”, – йдеться у заяві на сайті УПЦ МП.

Публікацію “Української правди” щодо наявності в Онуфрія та ще низки священників УПЦ МП російського громадянства у церкві назвали “недостовірною й маніпулятивною”.

Там також запевняють, що частина згаданих у відеоматеріалі єпископів була позбавлена громадянства нібито “без жодного обґрунтування”, і тому вони подали до суду позов з вимогою відновити їхнє українське громадянство, оскільки іншого вони не мають. Суд відкрив провадження за їхнім клопотанням.

“Оскільки СБУ неодноразово заявляла, що перевіряла всіх єпископів УПЦ на наявність подвійного  громадянства, та не скасовувала українське громадянство в інших згаданих у сюжеті архієреїв, наведена у відеоматеріалі інформація не може відповідати дійсності. Тим паче, що автор відеосюжету навів як докази кадри з відверто сумнівним і нічим не підтвердженим змістом”, – виклали свої аргументи в УПЦ МП.

Вони також звинуватили журналістів у тому, що ті “наполегливо шукають неіснуючі російські паспорти у єпископів УПЦ і натомість ігнорують відверті заяви представників ПЦУ про наявність в архієреїв цієї релігійної організації громадянств РФ та “ЛНР””. Про які “відверті заяви” йдеться, в УПЦ МП не уточнили.

Нагадаємо, за даними розслідування “Української правди”, митрополит УПЦ МП Онуфрій та ще понад 20 священнослужителів УПЦ МП мають російське громадянство.

Так, згідно з витягом з системи “Роспаспорт”, 20 березня 2002 року Онуфрій отримав у Москві російський паспорт. За рік, 23 червня 2003 року, він отримав ще й закордонний паспорт громадянина РФ, причому вже не перший. У 1998 році священнику в Москві вже видавали закордонний паспорт. 


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