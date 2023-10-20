Суспільство

В Україну повернули історичні артефакти, вкрадені росіянами

20 Жовтня 2023 14:00
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Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра” передано 14 культурних цінностей, раніше викрадених російськими загарбниками з тимчасово окупованих територій України.

“Можна образно сказати, що в Україну надійшла партія зброї. Це стародавня зброя від часів енеоліту до середньовіччя. Міністерство прийняло рішення передати на тимчасове зберігання 14 артефактів Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра”, а потім МКІП визначить місце їх експонування”, – ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що предмети археології передала американська сторона посольству України в США, потім Міністерство закордонних справ доправило їх в Україну і передало Мінкультури.

“Україна безмежно вдячна всім, хто допомагає повертати наші цінності. Цього разу це стало результатом плідної взаємодії Служби зовнішньої розвідки України, Посольства США в Україні, зокрема Бріджит Брінк, Посольства України в Сполучених Штатах Америки й Оксани Маркарової та МКІП, а також Національного музею історії України, Інституту археології Національної академії наук України”, – наголосили у відомстві.

Зокрема, повідомляється, що 2022 року Мінкультури активно співпрацювало зі Службою зовнішньої розвідки України щодо ідентифікації предметів археології, затриманих Митно-прикордонною службою США.

“За цей час американська сторона затримала понад 20 відправлень в предметами археології. Вони можуть походити з території України та незаконно ввозилися на територію США”, – заявляє відомство.


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