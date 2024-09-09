В Україні зростає споживання електроенергії

9 вересня рівень споживання був на 6,2% вищий, ніж в цей же час попереднього робочого дня, 6 вересня.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

Як йдеться в повідомленні, це пояснюється відсутністю застосування заходів обмеження.

У неділю 8 вересня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,6% нижчим, ніж у попередній вихідний – в суботу, 7 вересня.

У пресслужбі також зазначили, що імпорт електроенергії відбуватиметься протягом доби з Румунії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 12 749 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1287 МВт.