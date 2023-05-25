Суспільство

В Україні очікуються короткочасні дощі та грози

25 Травня 2023 14:28
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У п’ятницю, 26 травня, вночі місцями в південних, центральних і східних областях, а вдень на всій території України короткочасні дощі, грози (у північних областях місцями), повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі та вранці на Лівобережжі місцями туман. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжях морів до 19°. Удень 21-26°. У Карпатах уночі 5-10°, удень 13-18°.

У Києві без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, удень 24-26°.

У суботу, 27 травня, в Україні місцями короткочасні дощі, грози, вночі в північних, центральних, східних, удень у західних областях без опадів.

Температура в західній частині вночі 8-13°, удень 17-22°. На решті території вночі 11-16°, удень 21-26°.

Вітер північно-західний із переходом на північно-східний, 7-12 м/с, у південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний із переходом на північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, удень 24-26°.


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