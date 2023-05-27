В Конгресі США намагаються пришвидшити постачання зброї до України

У Конгресі США частина законодавців хочуть підштовнути адміністрацію президента Джо Байдена до швидшого надання Україні зброї, необхідної для успішного контрнаступу.

Про це повідомляє Голос Америки.

Зокрема, конгресмен-республіканець від штату Техас Кіт Селф заявив, що для України “далекобійна артилерія важливіша ніж F-16”.

“Як я вже казав президенту Зеленському, коли я був в Україні, я вважаю, що далекобійна артилерія потрібна українцям більше, ніж F-16. Я не розумію, чому ми не надаємо їм балістичні ракети ATACMS, це можуть бути ракети першого блоку, або другого. Ці ракети випускаються із установок HIMARS, які українці і так вже мають. Тому, я вважаю, що артилерія для України важливіша, ніж літаки F-16”, – сказав він.

Водночас конгресвумен-демократка від штату Пенсільванія Мадлен Дін вважає, що Україні потрібно надати усе необхідне і якомога швидше, але за умови, якщо зброя не буде використовуватися для нападу на Росію.

“Я дуже задоволена рішенням адміністрації щодо підготовки українських сил оперувати винищувачами F-16. Моя осбиста вимога до адміністрації, – це більше, більше та іще раз більше. Більше усього, що може бути потрібно. Щоб ми були певні, що Україна виграє цю війну, і зробить це раніше, аніж пізніше. Щоб ми могли врятувати життя, врятувати їхню власність, врятувати культуру і все те цінне, що представляє собою Україну”, – сказала вона.

Конгресвумен-республіканка зі шату Міссурі Енн Вагнер зазначила, що адміністрація Байдена надає допомогу Києву недостатньо швидко. Окрім того, за її словами, країни НАТО мають брати активнішу участь у допомозі Україні та загалом в забезпеченні Альянсу.

“Ми повинні дати Україні всю зброю та інструменти, які їм потрібні, щоб перемогти Путіна. Якщо українці готові вести боротьбу та жертвувати власним життям, ми тут, в Америці, а також усі члени НАТО повинні підтримати українців усім необхідним та якомога швидше”, – сказала вона.

Конгресмен-демократ Джим Коста вважає, що надання Україні винищувачів після тренування є лише питанням часу. Стосовно ж ракет виликої дальності, Коста вважає, що Конгрес має продовжити тиск на адміністрацію Байдена на двопартійному рівні і в цьому питанні також.