В Італії винищувач впав на автомобіль, загинула дитина 

У суботу п’ятирічна дівчинка загинула, а її брат і батьки зазнали поранень у результаті авіатрощі реактивного літака італійської військово-повітряної групи Frecce Tricolori в районі аеропорту Турина.

Про це повідомляє ANSA із посиланнями на поінформовані джерела.

Дев’ятирічного брата загиблої дівчинки з опіками доправили у дитячу лікарню міста Турин. Її матір та батько також із опіками потрапили до двох інших лікарень.

Винищувачі Frecce Tricolori мали взяти участь у демонстрації у неділю з нагоди святкування 100-річчя італійських ВПС. Після інциденту захід було скасовано.

За попередніми даними, літак впав на злітно-посадкову смугу і у результаті вибуху зачепив автомобіль. Військові джерела повідомили, що під час польоту літак міг зачепити птах.