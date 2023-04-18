Українського чаклуна звинуватили у шпигунстві на користь відьом із Росії

Жителя Миколаївської області Василя Романішина, який вважає себе чаклуном, звинуватили у шпигунстві на користь російської “Імперії найсильніших відьом”.

За версією СБУ, Романишин збирав дані про оборону Миколаєва та передавав їх ФСБ та ГРУ Росії. Він створював у Google Maps картографічні матеріали, де мітками позначав українські об’єкти, і відправляв їх зв’язковому через анонімні месенджери. Робив Романішин це через “Імперію відьом Росії”.

На думку української контррозвідки, “Імперія” – це вербувальний центр. Організацію у 2015 році заснувала Олена Полинь, яка називає себе спадковою відьмою. У 2019 році організація проводила відьмінські збори для “підняття рейтингу президента Росії Володимира Путіна”, а також відьмінські конгреси за підтримки мерії Москви та спільні заходи з депутатами Держдуми.

Слідчі встановили, що після російського вторгнення в Україну “Імперія” закликала своїх учасників, які перебувають за кордоном, допомагати російським військам та службі зовнішньої розвідки Росії.

Під впливом цих закликів, вважає слідство, Романішин почав збирати та передавати розвіддані. Як стверджується, щоб приєднатися до “Імперії” він пройшов “ініціацію”, яка передбачає перевірку на прихильність до “ідей створення Новоросії” або “анексії територій України”.

Також слідчі виявили, що Романішин поставив лайк під постом із “ритуалом на підтримку Путіна” від Полинь у “ВКонтакті”. За це його звинуватили у поширенні матеріалів, які виправдовують збройну агресію Росії проти України.

Адвокат Романішина, називаючи свого клієнта “місцевим дурником”, стверджує, що лайки не можуть вважатися “поширенням матеріалів”, а мітки в Google Maps Романишин хоч і відправляв, але їх ніхто не отримав.

Романишин уже три місяці перебуває під арештом. Йому загрожує довічне ув’язнення.