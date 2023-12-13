Політика

Україна отримає від Данія пакет допомоги на майже мільярд євро

13 Грудня 2023 16:42
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допомога, україна, данія

Данія 14 грудня затвердить пакет військової допомоги для України на майже мільярд євро, в який увійдуть танки, боєприпаси, безпілотники та інше обладнання.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час саміту Україна — Північна Європа.

“Зараз ми знаходимося у вирішальній точці. І ми повинні переконатися, що Україна має все необхідне для продовження своєї боротьби. Це стосується і сьогодні, і завтра, і в наступні роки. Путін має знати, що він не може виграти цю війну. Ми твердо стоїмо на боці України”, — наголосив прем’єр.


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