У Словаччині до влади рветься українофоб Фіцо

Результати дострокових парламентських виборів, що проходять у Словаччині у суботу, 30 вересня, можуть стати вирішальними для зовнішньої політики цієї держави НАТО, а також для обсягів допомоги Україні, яка захищається від російської агресії.

За місця у словацькому парламенті змагаються 25 політичних партій. Однак основна боротьба на виборчих дільницях, згідно з даними останніх опитувань, розгорнеться між популістською партією “Напрямок – соціальна демократія” (SMER-SD) проросійського екс-прем’єр-міністра Роберта Фіцо та ліберальною проєвропейською партією “Прогресивна Словаччина” віце-голови Європарламенту.

Очікується, що обидві партії отримають близько 20% голосів кожна, тому жодна з них не може розраховувати на абсолютну більшість і буде змушена шукати собі партнерів по коаліції. Найбільші шанси стати таким партнером – у партії “Голос” колишнього прем’єр-міністра Словаччини Петера Пеллегріні, яка може набрати 13,7% голосів. Привертає увагу і партія “Звичайні люди і прості громадяни” (OlaNO), яка може розраховувати на підтримку 8,2% виборців.

Роберт Фіцо, який раніше вже очолював уряд Словаччини, у 2018 році був змушений піти з посади прем’єра через звинувачення в корупції після вбивства молодого журналіста-розслідувача Яна Куціяка. Як вважають спостерігачі, його повернення до влади означало б відмову Братислави від прозахідного курсу. Зокрема однією з передвиборчих обіцянок Фіцо є згортання військової допомоги Україні. Як зазначає газета Der Tagesspiegel, саме українців праві популісти вважають винуватцями економічних проблем своєї країни та її нестабільної політичної ситуації.

Однак, як зазначають багато політичних коментаторів, близько третини всіх виборців ще не визначилися з уподобаннями і, ймовірно, зроблять це лише в день голосування.

Перші екзитполи на парламентських виборах у Словаччині очікуються цього ж дня після 20.00 за місцевим часом.