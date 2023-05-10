У редакції одеського видання “Думська” проходить обшук

СБУ прийшла з обшуками до редакції одеського сайту новин “Думська”.
У рамках якого кримінального провадження ведуться слідчі дії, поки що незрозумілою, повідомили у редакції.
В облуправлінні поліції кореспондентові “Думської” повідомили, що обшуки не мають жодного відношення до роботи видання і що перешкоджати журналістській діяльності правоохоронці не будуть і заявили, що журналісти можуть пройти на свої робочі місця та навіть фіксувати, що відбувається, але в редакції це спростовують:
“Насправді все відбувається з точністю до навпаки. Співробітників не пускають до будівлі на їхні робочі місця, пояснюючи це таємницею слідства”, – йдеться у заяві.
Також з обшуками прийшли й до голови фракції “ЄС” в Одеській облраді Михайла Шмушковича, повідомляє видання.
У “Думській” пов’язують те, що відбувається, з конфліктом між керівництвом області та опозицією в облраді, а також із публікацією виданням матеріалів про корупцію в керівництві обласної військової адміністрації.
«Думську» пов’язують із нардепом із фракції «ЄС» Олексієм Гончаренком. Його близьким соратником вважається і Михайло Шмушкович (він же є власником Думської).
Раніше Гончаренко вже заявляв про політичний тиск на себе на Одещині через відкриття кримінальних справ на його родичів.