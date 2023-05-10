Кримінал

У редакції одеського видання “Думська” проходить обшук

10 Травня 2023 12:10
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СБУ прийшла з обшуками до редакції одеського сайту новин “Думська”.

У рамках якого кримінального провадження ведуться слідчі дії, поки що незрозумілою, повідомили у редакції.

В облуправлінні поліції кореспондентові “Думської” повідомили, що обшуки не мають жодного відношення до роботи видання і що перешкоджати журналістській діяльності правоохоронці не будуть і заявили, що журналісти можуть пройти на свої робочі місця та навіть фіксувати, що відбувається, але в редакції це спростовують:

“Насправді все відбувається з точністю до навпаки. Співробітників не пускають до будівлі на їхні робочі місця, пояснюючи це таємницею слідства”, – йдеться у заяві.

Також з обшуками прийшли й до голови фракції “ЄС” в Одеській облраді Михайла Шмушковича, повідомляє видання.

У “Думській” пов’язують те, що відбувається, з конфліктом між керівництвом області та опозицією в облраді, а також із публікацією виданням матеріалів про корупцію в керівництві обласної військової адміністрації.

«Думську» пов’язують із нардепом із фракції «ЄС» Олексієм Гончаренком. Його близьким соратником вважається і Михайло Шмушкович (він же є власником Думської).

Раніше Гончаренко вже заявляв про політичний тиск на себе на Одещині через відкриття кримінальних справ на його родичів.


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У редакції одеського видання “Думська” проходить обшук
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