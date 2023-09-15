Політика

У Пентагоні заявили, що КНДР стане співучасником вбивств українців, якщо поставлятиме боєприпаси РФ

15 Вересня 2023 07:29
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пентагон, кндр, рф

Будь-яка країна, яка підтримує Росію у війні в Україні, буде співучасником вбивств невинних українських цивільних людей, посадовців та військових, які перебувають на полі бою.

Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу у четвер

Сінгх зауважила, що Росія перебуває у відчайдушному стані оскільки шукає боєприпаси у Північної Кореї. 

“Ми стежимо за ситуацією. Ми публічно оприлюднили наші застереження Північній Кореї. Передача Росії будь-якого виду зброї знову порушило б резолюцію Ради безпеки ООН, за яку сама ж Росія голосувала. Тож ми заохочуємо, щоб Північна Корея не укладала угод з Росією щодо надання будь-якого типу боєприпасів, бо це призведе до подальшої ескалації”.


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