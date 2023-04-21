У Москві заочно заарештували Кирила Буданова

Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

Засідання про арешт Буданова поставили у розкладі судді Олени Канєвої поряд із заочним арештом розслідувача Bellingcat Христо Грозєва з різницею у півгодини, пишуть місцеві ЗМІ.

Буданова, згідно з картотекою Лефортівського районного суду, звинувачують у створенні терористичного співтовариства (частина 1 статті 205.4 КК), вчиненому групою осіб теракті (пункт «а» частини 2 статті 205 КК), зберіганні зброї та вибухівки (пункт «а» частини 2 статей та 222.1 КК).

У прес-релізі суд не розкрив, у справі про який теракт заарештували Буданова. ФСБ називала його організатором вибуху на Кримському мосту, який стався вранці 8 жовтня – наступного дня після дня народження російського президента Володимира Путіна.