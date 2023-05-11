Кримінал

У ДТП у Львівській області загинуло троє людей, серед них двоє дітей

11 Травня 2023 08:53
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дтп

Троє людей, зокрема двоє дітей, загинули і двоє людей дістали травми в ДТП на трасі Київ-Чоп у Львівській області, повідомляє відділ комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області.

За даними поліції, аварія сталася ввечері 10 травня в селі Розвадів Стрийського району.

Як зазначено в повідомленні, зіткнулися легковий автомобіль Volkswagen Touran і вантажівка “Рено”.

“Від отриманих травм водійка легковика, 42-річна мешканка Стрийського району та дві її доньки, орієнтовно чотирьох і шести років, загинули на місці аварії. Крім того, тілесні ушкодження дістали 15-річний пасажир “Фольксвагена” та водій вантажівки”, – зазначено в повідомленні поліції.

Постраждалих доправили до лікарень, відкрито кримінальне провадження.


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