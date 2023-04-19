У Дніпрі пограбували авто організації, яка вивозить людей із “гарячих” точок

У Дніпрі пошкодили й пограбували автівку благодійного фонду «Восток SOS», який вивозить людей із «гарячих» точок. Це сталося в ніч з 16 на 17 квітня в Чечелівському районі міста, розповів Радіо Свобода координатор евакуаційного напрямку організації Ярослав Корнієнко.

За його словами, у службовому мікроавтобусі, на якому чітко було зазначено «Евакуація», розбили скло й викрали майно, яке необхідне для роботи, – шість бронежилетів, вартість одного становить щонайменше 11 тисяч гривень. Автівка тільки повернулася з херсонського напрямку й стояла біля будинку одного з евакуаторів.

«Це наш улюблений евакуаційний бус. Ця автівка побувала на двох напрямках – на сході й на півдні. Починаючи від Сєвєродонецька, Лисичанська, далі – вся Донеччина, Бахмут, деокуповані території. Також вона працювала на правому березі Херсонщині, звідки ми вивозили й вивозимо людей. Бувала й у Нікополі. Найгірше, що цей інцидент вплине на нашу роботу. Бронежилети – це захист наших евакуаторів, без них ми не можемо відправляти людей в евакуаційні місії. Це досвідчені евакуатори, які могли б працювати, вивозити людей, – це десятки врятованих життів на тиждень. Екіпаж якийсь час не працюватиме. Може, це дало «хліб» крадіям, але для багатьох людей йдеться про безпеку й життя», – сказав він.

Як зазначив Ярослав Корнієнко, це вже третій випадок із пошкодженням автівок організації в Дніпрі. Зокрема, під час одного з випадків із авто викрали тонометр, необхідний евакуаторам при роботі з маломобільними та літніми людьми.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «крадіжка». Слідчі вивчають відео камер спостереження поблизу та збирають інші речові докази.