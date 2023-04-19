Кримінал

У Дніпрі пограбували авто організації, яка вивозить людей із “гарячих” точок

19 Квітня 2023 19:13
19
читать на русском →
волонтер

У Дніпрі пошкодили й пограбували автівку благодійного фонду «Восток SOS», який вивозить людей із «гарячих» точок. Це сталося в ніч з 16 на 17 квітня в Чечелівському районі міста, розповів Радіо Свобода координатор евакуаційного напрямку організації Ярослав Корнієнко.

За його словами, у службовому мікроавтобусі, на якому чітко було зазначено «Евакуація», розбили скло й викрали майно, яке необхідне для роботи, – шість бронежилетів, вартість одного становить щонайменше 11 тисяч гривень. Автівка тільки повернулася з херсонського напрямку й стояла біля будинку одного з евакуаторів.

«Це наш улюблений евакуаційний бус. Ця автівка побувала на двох напрямках – на сході й на півдні. Починаючи від Сєвєродонецька, Лисичанська, далі – вся Донеччина, Бахмут, деокуповані території. Також вона працювала на правому березі Херсонщині, звідки ми вивозили й вивозимо людей. Бувала й у Нікополі. Найгірше, що цей інцидент вплине на нашу роботу. Бронежилети – це захист наших евакуаторів, без них ми не можемо відправляти людей в евакуаційні місії. Це досвідчені евакуатори, які могли б працювати, вивозити людей, – це десятки врятованих життів на тиждень. Екіпаж якийсь час не працюватиме. Може, це дало «хліб» крадіям, але для багатьох людей йдеться про безпеку й життя», – сказав він.

Як зазначив Ярослав Корнієнко, це вже третій випадок із пошкодженням автівок організації в Дніпрі. Зокрема, під час одного з випадків із авто викрали тонометр, необхідний евакуаторам при роботі з маломобільними та літніми людьми.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «крадіжка». Слідчі вивчають відео камер спостереження поблизу та збирають інші речові докази.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Квітня 2023 18:21
12

На чотирьох напрямках відбито близько 40 атак – Генштаб
19 Квітня 2023 17:56
36

Генштаб: Доплати у 100 тис. грн отримують військові на передовій
19 Квітня 2023 16:48
92

Колишній нардеп роздавав жителям Харківщини “агітки” на підтримку окупантів
19 Квітня 2023 15:27
57

ЄС готує обмеження на імпорт продовольства з України
19 Квітня 2023 13:55
41

Резніков підтвердив прибуття ЗРК Patriot до України
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
усі думки