WP: Кремль хоче таємно набрати ще 400 000 росіян на війну

Протягом 2023 року Москва хоче набрати ще 400 000 військовослужбовців для війни проти України, це рішення МО РФ підтримав російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на витік секретної інформації з Пентагону.

Таку інформацію було отримано американською розвідкою методом перехоплення комунікації російських військових.

Згідно з документом, у середині лютого 2023 року Путін підтримав пропозицію військового керівництва РФ “таємно” завербувати додатково 400 000 військовослужбовців для війни проти України.

Відповідно до розвідданих, російському угрупованню в Україні не вистачає 50 000 військових на полі бою і 40 000 – у резерві.

300 000 з них планується залишити у резерві, решту – кинути на війну проти України, сформувавши нові підрозділи або поповнити ті, що недоукомплектовані.

Проти пропозиції виступили чиновники економічного блоку уряду Росії. Свою позицію вони аргументували побоюванням того, що це може викликати в країни дефіцит робочої сили.