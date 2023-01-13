СБУ провела навчання поблизу Білорусі

Служба безпеки України провела масштабні контрдиверсійні тренування у районах Рівненської області, які межують з Білоруссю. Вони пройшли на тлі загрози можливого нового наступу.

Як повідомили у пресслужбі відомства, спецслужби відпрацювали знешкодження ворожих диверсійно-розвідувальних груп. За легендою, вони намагалися зробити прорив через північний кордон.

Одна з ворожих ДРГ спробувала прорватися до міста, а інша захопила у заручники керівника та головного інженера енергооб’єкта разом із їхніми сім’ями.

Застосовуючи психологічний тиск та погрози фізичної розправи, зловмисники намагалися змусити “потерпілих” співпрацювати з ворогом.

Там диверсанти хотіли розбудувати роботу місцевого об’єкта критичної інфраструктури на користь країни-агресора.

Спецслужби під час тренування знешкодили умовні ворожі групи, звільнили «заручників» і запобігли можливій техногенній катастрофі.

Тактико-спеціальні заходи проводилися за умов, максимально наближених до реальних.