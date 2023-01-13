Суспільство

СБУ провела навчання поблизу Білорусі

13 Січня 2023 10:24
25

Служба безпеки України провела масштабні контрдиверсійні тренування у районах Рівненської області, які межують з Білоруссю. Вони пройшли на тлі загрози можливого нового наступу.

Як повідомили у пресслужбі відомства, спецслужби відпрацювали знешкодження ворожих диверсійно-розвідувальних груп. За легендою, вони намагалися зробити прорив через північний кордон.

Одна з ворожих ДРГ спробувала прорватися до міста, а інша захопила у заручники керівника та головного інженера енергооб’єкта разом із їхніми сім’ями.

Застосовуючи психологічний тиск та погрози фізичної розправи, зловмисники намагалися змусити “потерпілих” співпрацювати з ворогом.

Там диверсанти хотіли розбудувати роботу місцевого об’єкта критичної інфраструктури на користь країни-агресора.

Спецслужби під час тренування знешкодили умовні ворожі групи, звільнили «заручників» і запобігли можливій техногенній катастрофі.

Тактико-спеціальні заходи проводилися за умов, максимально наближених до реальних.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Січня 2023 13:49
16

Рада позбавила мандатів Медведчука, Козака, Кузьміна, Деркача та Аксьонова
13 Січня 2023 12:22
19

96% українців довіряють ЗСУ, – КМІС
13 Січня 2023 12:12
37

“Харківобленерго” оновило графік погодинних відключень на наступний тиждень
13 Січня 2023 11:57
31

Україна та РФ готуються до наступів навесні, – Резніков
13 Січня 2023 09:51
113

Росія планує створити двомільйонну армію, – ГУР
Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
Юрій ЛУЦЕНКО

2023 буде роком нашої Перемоги
Александр КИРШ

А попробую-ка я объясниться с уважаемыми читателями
усі думки