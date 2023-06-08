Рівень води в Каховському водосховищі впав нижче “мертвої точки”

Рівень води в Каховському водосховищі на вечір четверга становить 12,5 м – це нижче за так звану “мертву точку”, нижче якої водозабір неможливий.

Про це повідомив голова “Укргідроенерго” Ігор Сирота в ефірі національного телемарафону, передає “Інтерфакс-Україна“.

“Рівень уже 12,5 м. Це нижче за “мертву” точку 12,7 м, коли ми вже не можемо робити водозабір у населені пункти і для ЗАЕС”, – сказав Сирота.

Він додав, що найімовірніше, падіння води зупиниться на рівні приблизно 3 м.

“Якщо гребля в нижній частині зруйнована до самої основи, глибина водосховища буде не більше трьох метрів, а воно саме зменшиться в ширині з 3,5 км, як це було до підриву, до 1-1,2 км, тобто повернеться в русло Дніпра, яким воно було до будівництва самого водосховища”, – пояснив голова “Укргідроенерго”.

Сирота додав, що якщо зараз водосховище спадає на 1 м на добу, то це триватиме ще сім-вісім днів.

Одна половина станції вже повністю під водою, друга половина на 70%. Також під водою та зазнає розмиву земляна вставка між шлюзом і станцією.