Суспільство

Навчання на F-16 займе мінімум шість-сім місяців, – Резніков

22 Серпня 2023 12:33
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літаки

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна отримає американські винищувачі F-16 як мінімум за шість-сім місяців. Про це він повідомив під час спілкування із журналістами.

За його словами, до авіаційної коаліції вже приєдналося 11 країн, проте приєднуватимуться ще — вони також матимуть можливість дозволу передачі F-16 Україні, якщо у них буде таке бажання.

“Ключовий факт у тому, що сам літак — це просто платформа. Необхідно говорити про ракети і снаряди, які він застосовуватиме. Про підготовку інфраструктури для обслуговування йдеться про підготовку не тільки льотчиків, а й інженерів. Кілька сотень людей ми повинні навчити. Без завищених очікувань — 6-7 місяців, свідомий термін, не розчаруйтеся, якщо може бути довше. Льотчики показали можливість навчитися за півроку, складніше інженерам”, — сказав Резніков.

Він наголосив, що українські воїни освоїли систему протиракетної оборони за 10 тижнів замість 10 місяців, а артилерію калібру 155 мм — за три тижні замість трьох місяців.

“Тому я переконаний, що F-16 в українському небі звільнятимуть українські території”, — заявив глава відомства.


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