Суспільство

На Херсонщині рівень води за ніч знизився на 64 см

12 Червня 2023 09:53
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каховка

Рівень води в Херсонській області після підриву Каховської ГЕС на сьогоднішній ранок знизився до 3,29 метра, що на 64 см менше, ніж напередодні ввечері, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Рівень води в Херсонській області після підриву Каховської ГЕС на цей момент знизився до 3,29 метра. Якщо порівнювати з учорашнім вечором, то рівень знизився на 64 см”, – сказав Прокудін у відеозверненні, розміщеному в його телеграм-каналі в понеділок уранці.

За його словами, ситуація з підтопленням населених пунктів не змінилася. “У воді залишаються 46 населених пунктів, 32 – на правому березі та 14 – на лівому. На звільненій території затоплено 3801 будинок”, – повідомив голова ОВА.

“Незважаючи на шквальний вогонь російських терористів, триває рятувальна операція на правому березі. З водяної пастки вдалося витягнути 2743 людини, з них – 228 дітей і 77 маломобільних осіб. Тільки з Херсона евакуювали 2318 містян”, – зазначив Прокудін.

“На лівому березі ситуація залишається критичною, евакуацію росіяни блокують і самі не проводять, до того ж заважають нам рятувати наших людей, відкриваючи вогонь у спину літнім і маломобільним жителям області, як це було вчора. Проте рятувальна операція нашими силами триває і на лівому березі. Звідти вже витягли 112 осіб”, – зазначив очільник ОВА.


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