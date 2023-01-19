Лото Максима: як грати та вигравати 

Лото Максима є національною українською лотереєю та користується надзвичайною популярністю. Причина полягає в тому, що це можливість зірвати джекпот або грошовий приз. До того ж, джекпот являє собою суму грошей, яка постійно зростає до тих пір, поки її хтось не виграє. Розглянемо детальніше, як правильно грати в Лото Максима та які є шанси на перемогу.

Особливості лотереї

Головна особливість та перевага лотереї — відсутність ліміту виграшу. Джекпот накопичується, доки хтось з гравців не вгадає всі 5 кульок. Мінімальний виграш складає 100 000 гривень.

Ще одна перевага в тому, що в Лото Максима можна зіграти онлайн, придбавши будь-яку кількість білетів та обравши яку завгодно комбінацію номерів. Результати розіграшів публікуються щоденно на сайті Української національної лотереї.

Як правильно грати

Отже, потрібно придбати лотерейний білет. В ньому є 6 ігрових секторів, на кожному з яких розташовані цифри від 1 до 45. Гравець повинен закреслити горизонтальною рискою 5 з них в одному чи декількох секторах. Також, є можливість зробити автоматизований вибір, при якому система самостійно підбере виграшну, на її погляд, комбінацію.

Для того, щоб підвищити шанси на виграш, можна закреслити від 6 до 12 номерів. Але в такому випадку грати буде лише один сектор з шести.

Як проходить розіграш

Для початку варто зазначити, що перший розіграш відбувся у 2008 році. Згідно з правилами, гравцям потрібно було відгадати 5 кульок з 42. Пізніше формат трохи змінився, і тепер потрібно вгадати 5 кульок з 45.

Сьогодні, кожна дія ведучих контролюється тиражною комісією, журналістами та представниками Міністерства Фінансів. Також за ними слідкує камера.

Гра складається з таких етапів:

Обирається один з трьох лототронів. Проходить перевірка його стану. У цей момент використовується пробний набір кульок. З сейфа дістають запломбований комплект з 45 кульок. Кульки зважують на вагах, перевіряючи, чи немає відхилень у вазі. Далі їх завантажують у лототрон. Апарат відключають від будь-яких зовнішніх джерел зв’язку та починають гру.

Далі лототрон видає 5 випадкових кульок з номерами. Виграшним вважається той білет, у якому збіглися від 2 до 5 номерів. Тиражна комісія складає протокол, в якому фіксує результати розіграшу, та відправляє його до архіву, де він буде зберігатися впродовж 10 років.

Як перевірити білет та отримати приз

Для того, щоб перевірити, виграшний білет чи ні, потрібно звернутися до сайту УНЛ. Там можна ввести номер білета або дату розіграшу. Також є можливість подивитися трансляцію гри в онлайн-режимі на телеканалі Київ ТВ.

Якщо власник білета виграв бодай якийсь приз, йому потрібно звернутися за ним впродовж 6 місяців. Є декілька способів це зробити:

На сайті УНЛ. Для цього потрібно обрати розділ «Перевірити квиток». Гроші буде зараховано на гаманець УНЛ. У мобільному застосунку. Приз прийде на рахунок мобільного телефону або на банківську карту. У терміналах і торгових точках розповсюдження лотереї.

Якщо виграш складає більш ніж 25 000 гривень, переможцю доведеться приїхати в головний офіс УНЛ, який знаходиться в Києві.

Якщо власник білета зірвав джекпот, мінімальний розмір якого складає 100 000 гривень, а максимальний — декілька мільйонів, йому потрібно зателефонувати на гарячу лінію та домовитися про візит в головний офіс. З собою потрібно мати білет, копію паспорта та індивідуального податкового номера.

Лото Максима — реальний шанс виграти чималу суму грошей. І для цього не потрібно докладати особливих зусиль. Досить придбати паперовий або віртуальний лотерейний білет і звірити з номерами, які випадуть з лототрона.