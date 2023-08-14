Суспільство

Британські винищувачі перехопили два бомбардувальники РФ на північ від Шотландії

14 Серпня 2023 20:31
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росія, британія

У понеділок, 14 серпня, Велика Британія піднімала у повітря два винищувачі Typhoon, щоб перехопити два російські бомбардувальники Ту-142.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Міноборони Британії зазначило, що авіація перехопила два російські морські патрульні бомбардувальники дальньої дії, які використовуються для розвідки та протичовнової боротьби.

За даними міністерства, російські бомбардувальники перехопили в міжнародному повітряному просторі на північ від Шетландських островів.

«Дуже приємно усвідомлювати, що ми змогли здійснити успішне перехоплення, зберігши цілісність повітряного простору Великої Британії і НАТО», — наголосив один з пілотів британських винищувачів.

Крім того, у повітря підняли танкер Voyager, щоб забезпечити дозаправлення Typhoon та збільшити тривалість їхнього польоту. Танкери були у повітрі до завершення операції.

Відомство зауважило, що російські військові літаки, що входять до регіону польотної інформації Британії, можуть становити небезпеку для інших літаків, тому що часто не відповідають авіадиспетчерам.


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