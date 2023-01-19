Політика

Швеція відправить в Україну артилерійські установки Archer

19 Січня 2023 12:04
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зброя, швеція

Уряд Швеції вирішив направити в Україну самохідні артилерійські установки Archer. Про це повідомляє Reuters.

Установки будуть відправлені в рамках нового пакету військової допомоги, що також включає 50 бойових машин піхоти Type 90. Уряд не уточнив, скільки САУ Archer він поставить.

Раніше прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон заявив, що підтримка України є пріоритетом для країн Євросоюзу, тому членам організації слід обговорити можливість використання заморожених російських активів для відновлення української економіки. Він також наголосив, що необхідно зробити все можливе, щоб допомогти Києву пов’язати майбутнє з ЄС.


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Швеція відправить в Україну артилерійські установки Archer
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