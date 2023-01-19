Швеція відправить в Україну артилерійські установки Archer

Уряд Швеції вирішив направити в Україну самохідні артилерійські установки Archer. Про це повідомляє Reuters.

Установки будуть відправлені в рамках нового пакету військової допомоги, що також включає 50 бойових машин піхоти Type 90. Уряд не уточнив, скільки САУ Archer він поставить.

Раніше прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон заявив, що підтримка України є пріоритетом для країн Євросоюзу, тому членам організації слід обговорити можливість використання заморожених російських активів для відновлення української економіки. Він також наголосив, що необхідно зробити все можливе, щоб допомогти Києву пов’язати майбутнє з ЄС.