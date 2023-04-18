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СБУ затримала провідника потяга, який вивозив чоловіків за кордон у вентиляційній системі вагона

18 Квітня 2023 13:18
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Правоохоронці затримали провідника потяга Запоріжжя — Перемишль, який незаконно вивозив чоловіків призовного віку до Польщі.

Про це повідомляють СБУ та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, провідник обладнав спеціальний сховок у вентиляційній системі свого купе, щоб приховано вивозити чоловіків. За один рейс у сховку могла поміститися одна людина.

Вартість такого перевезення була від 2000 до 3000 доларів, залежно від терміновості та розкладу руху поїзда.

Працівника «Укрзалізниці» затримали на пункті пропуску «Мостиська-2» на Львівщині, коли він намагався вивезти чергового військовозобов’язаного.

Провіднику вже повідомили про підозру в незаконному перевезенні людей через держкордон (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу). За це загрожує від 7 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років та з конфіскацією майна.


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