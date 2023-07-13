Суспільство

СБУ викрила російського агента

13 Липня 2023 18:14
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росія, сбу, україна, шпигун

За матеріалами СБУ вдалося викрити російського шпигуна, який готував теракти проти Сил оборони і збирав інформацію із прифронтових регіонів України через декількох агентів, яких курував особисто.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Зловмисником є кадровий співробітник управління ФСБ у Красноярському краї Іванченко Олександр Юрійович. З’ясувалося, що 2017 року він завербував киянина і після декількох “тестових” завдань “законсервував” його.

Однак вже на початку повномасштабного вторгнення РФ російський шпигун “активував” свого агента і дав йому вказівку прибути до Чернівецької області.

Там зрадник мав відстежити і передати агресору локації залізничних вузлів і логістичних складів, які задіяні для тимчасового базування і перекидання українських військ на фронт. Розвідінформація потрібна була російським окупантам для здійснення серії вибухів на інфраструктурних об’єктах Буковини.

Крім того, шпигун російських спецслужб збирав інформацію і з прифронтових районів України. Особливо його цікавили точні координати місць дислокації підрозділів Служби безпеки та окремого полку спеціального призначення “Азов”. 

Втім, Служба безпеки спрацювала на випередження і затримала ворожого агента на початку цього року, а усі спроби російського шпигуна отримати потрібну йому інформацію було заблоковано.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство) і призначив 15 років позбавлення волі. Оскільки фігурант переховується на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.


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