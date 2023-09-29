Румунія розмістила ППО біля кордону з Україною, – Reuters

Румунія переміщує засоби ППО ближче до своїх населених пунктів на Дунаї на кордоні з Україною, де російські безпілотники атакують зернові об’єкти, та додає до цього району військові спостережні пункти та патрулі.

Про це повідомляє Reuters.

Ці заходи, поряд з розміщенням чотирьох додаткових американських винищувачів F-16 і розширенням безпольотної зони, є ознакою зростаючої стурбованості Румунії та альянсу НАТО тим, що війна може перекинутися на її територію.

Невдовзі після виходу 17 липня з угоди щодо чорноморського зерна Москва почала атакувати українські порти та склади вздовж Дунаю, явно намагаючись перекрити основний альтернативний маршрут для експорту сільськогосподарської продукції з України.

Серед цілей були українські порти Ізмаїл та Рені, обидва з яких розташовані через Дунай від Румунії.

Окремі інциденти з падінням частин дронів у Румунії підкреслюють ризик непорозуміння між Росією та НАТО, спонукаючи румунські збройні сили посилити безпеку в цьому районі для захисту цивільного населення, повідомили два анонімні джерела агентства.

Армія побудувала два бомбосховища в невеликому селищі Плауру, всього за кількасот метрів від Ізмаїла, а жителі більшого району розсилають оповіщення мобільними телефонами, коли виявляються російські безпілотники

Минулої п’ятниці міністерство оборони Румунії повідомило, що близько 100 американських військовослужбовців і чотири літаки F-16 Fighting Falcon американської розробки прибули на військову авіабазу Борча, розташовану приблизно за 150 км на південь від Ізмаїлу.

З середини вересня міністерство також розширило безпольотну зону вздовж ділянки кордону з Україною до 30 км всередині Румунії і до висоти 4000 метрів як стримуючий фактор проти російських дронів, що вторгаються в повітряний простір Румунії.