Суспільство

Румунія розмістила ППО біля кордону з Україною, – Reuters

29 Вересня 2023 14:41
читать на русском →
ппо, румунія

Румунія переміщує засоби ППО ближче до своїх населених пунктів на Дунаї на кордоні з Україною, де російські безпілотники атакують зернові об’єкти, та додає до цього району військові спостережні пункти та патрулі.

Про це повідомляє Reuters.

Ці заходи, поряд з розміщенням чотирьох додаткових американських винищувачів F-16 і розширенням безпольотної зони, є ознакою зростаючої стурбованості Румунії та альянсу НАТО тим, що війна може перекинутися на її територію.

Невдовзі після виходу 17 липня з угоди щодо чорноморського зерна Москва почала атакувати українські порти та склади вздовж Дунаю, явно намагаючись перекрити основний альтернативний маршрут для експорту сільськогосподарської продукції з України.

Серед цілей були українські порти Ізмаїл та Рені, обидва з яких розташовані через Дунай від Румунії.

Окремі інциденти з падінням частин дронів у Румунії підкреслюють ризик непорозуміння між Росією та НАТО, спонукаючи румунські збройні сили посилити безпеку в цьому районі для захисту цивільного населення, повідомили два анонімні джерела агентства.

Армія побудувала два бомбосховища в невеликому селищі Плауру, всього за кількасот метрів від Ізмаїла, а жителі більшого району розсилають оповіщення мобільними телефонами, коли виявляються російські безпілотники

Минулої п’ятниці міністерство оборони Румунії повідомило, що близько 100 американських військовослужбовців і чотири літаки F-16 Fighting Falcon американської розробки прибули на військову авіабазу Борча, розташовану приблизно за 150 км на південь від Ізмаїлу.

З середини вересня міністерство також розширило безпольотну зону вздовж ділянки кордону з Україною до 30 км всередині Румунії і до висоти 4000 метрів як стримуючий фактор проти російських дронів, що вторгаються в повітряний простір Румунії.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Вересня 2023 14:14

Дрон СБУ знищив ворожу радіолокаційну станцію у Курській області
29 Вересня 2023 14:58

Під Токмаком окупанти “дружнім вогнем” збили свій Су-35
29 Вересня 2023 11:02

МАГАТЕ схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під контроль України
29 Вересня 2023 08:48

Окупанти вдарили по Миколаєву: є влучання в об’єкт інфраструктури
28 Вересня 2023 19:57

Антимонопольне відомство Німеччини дозволило Rheinmetall створити спільне з Україною оборонне підприємство
Останні новини
усі новини

Думки

Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
Ігор ЧЕРНЯК

Прикольний чувак… був… застрелився…
усі думки