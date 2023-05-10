Росія вирішила вийти з Договору про звичайні збройні сили в Європі

Президент Путін розпорядився денонсувати Договір про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) і призначив заступника глави МЗС Сергія Рябкова своїм представником під час розгляду ініціативи в парламенті.

Договір, підписаний в листопаді 1990 року, встановлював рівновагу збройних сил країн-учасниць договору. У ньому брали участь, з одного боку, 16 держав НАТО, з іншого – шість країн-учасниць Варшавського договору.

Договір обмежував можливості розміщення звичайних озброєнь вздовж лінії зіткнення блоків і таким чином перешкоджав раптовому нападу або великомасштабним наступальним діям.

Росія призупинила участь у ньому в 2007 році, мотивуючи це тим, що участь Москви в ньому стала безглуздою з практичної точки зору після розширення НАТО.