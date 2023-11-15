Російський олігарх заплатив німецькому журналісту €600 тис. за книги про Путіна

Німецький журналіст Губерт Зайпель, який записував інтерв’ю з президентом Росії Володимиром Путіним, і написав дві книги про нього, отримав 600 тисяч євро від компаній, пов’язаних з російським олігархом Олексієм Мордашовим. У відповідь на цю інформацію видавництво Hoffmann und Campe припиняє продаж своїх книг про Володимира Путіна.

Як йдеться у розслідуванні, опублікованому виданням “Важливі історії” спільно з Paper Trail Media, журналом Der Spiegel та німецьким каналом ZDF, в одному з інтерв’ю у 2021 році Зайпель заперечував отримання гонорарів з Росії, однак секретні фінансові домовленості роками пов’язували його з компаніями, близькими до російського олігарха Олексія Мордашова.

Згідно з документами, які опинилися у розпорядженні журналістів, у 2018 році Зайпель підписав спонсорський договір на створення та популяризацію книги про “політичний клімат у Росії”. За це він отримав щонайменше 600 тисяч євро. Книга вийшла у 2021 році і називалася “Влада Путіна. Навіщо Європі Росія” у гамбурзькому видавництві Hoffmann und Campe.

Крім того, у підготовлених для підписання документах є рукописна позначка, яка вказує на те, що окремі гроші Зайпель у 2013 році міг отримати за підготовку біографічної книги “Путін. Логіка влади” (2015). Про спонсорські договори та можливий конфлікт інтересів Зайпеля в книгах не згадувалося. Не знав про них і видавець обох книг про Путіна, йдеться у відповіді Hoffmann und Campe на запит журналістів.

За словами розслідувачів, за апологію російського президента Зайпель отримав гроші від компанії-пустушки De Vere Worldwide Corporation з Британських Віргінських островів, записаної на Ігоря Воскресенського, одного з директорів “Силових машин”, машинобудівного гіганта, власником якого був російський мільярдер Олексій Мордашов.

Як свідок свій підпис на спонсорській угоді поставив ще один співробітник Мордашова, Дмитро Федотов, багаторічний керівник юридичного відділу металургійного гіганта “Северсталь”, який належить олігарху. Гроші на виплати Зайпелю приходили до De Vere Worldwide від офшорів, бенефіціаром яких був сам Мордашов: у 2018 та 2019 роках два офшори перевели De Vere Worldwide загалом 610 тисяч євро. Після кожного такого переказу De Vere відправляла гроші на користь Зайпеля.