Кримінал

Понад 200 обшуків проходить у причетних до переправлення за кордон військовозобов’язаних
17 Січня 2025 10:03
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Поліція проводить масштабні обшуки у справах втечі за кордон військовозобов'язаних / Фото: Нацполіція
Поліція проводить масштабні обшуки у справах втечі за кордон військовозобов'язаних / Фото: Нацполіція

Національна поліція України проводить понад 200 обшуків у справах щодо незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

“Вказані правопорушення вчиняються шляхом здійснення шахрайств, підробки документів, несанкціонованого втручання у роботу електронних реєстрів та підкупу службових осіб”, – йдеться в повідомленні.

Обшуки в причетних до незаконних оборудок проходять одночасно у 19 областях України.

Як зазначили в Нацполіції, подробиці буде оприлюднено після завершення слідчих дій.

Обшуки в підозрюваних у відправленні за кордон військовозобов’язаних / Фото: Нацполіція

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