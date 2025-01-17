Понад 200 обшуків проходить у причетних до переправлення за кордон військовозобов’язаних

Національна поліція України проводить понад 200 обшуків у справах щодо незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

“Вказані правопорушення вчиняються шляхом здійснення шахрайств, підробки документів, несанкціонованого втручання у роботу електронних реєстрів та підкупу службових осіб”, – йдеться в повідомленні.

Обшуки в причетних до незаконних оборудок проходять одночасно у 19 областях України.

Як зазначили в Нацполіції, подробиці буде оприлюднено після завершення слідчих дій.