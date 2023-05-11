Зеленський призначив Карасевича послом України в Нідерландах

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олександра Карасевича послом України в Королівстві Нідерланди.

Про це повідомляє Офіс президента.

“Призначити Карасевича Олександра Олександровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Нідерланди”, – сказано в повідомленні.

Раніше Карасевич обіймав посаду генерального директора Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП. Також був призначений до складу робочої групи з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.