Політика

Зеленський призначив Карасевича послом України в Нідерландах

11 Травня 2023 17:46
5
читать на русском →
зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олександра Карасевича послом України в Королівстві Нідерланди.

Про це повідомляє Офіс президента.

“Призначити Карасевича Олександра Олександровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Нідерланди”, – сказано в повідомленні.

Раніше Карасевич обіймав посаду генерального директора Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП. Також був призначений до складу робочої групи з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Травня 2023 14:59
102

Міністр оборони Британії підтвердив передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow
11 Травня 2023 16:15
37

Усі обіцяні танки Challenger 2 прибули в Україну, – Воллес
11 Травня 2023 15:54
45

СБУ викрила на Полтавщині ділків, які постачали до РФ спецобладнання для виробництва ЗРК С-300
11 Травня 2023 13:25
60

WP: Завдяки західному озброєнню в Україні збивають близько 90% російських ракет
11 Травня 2023 12:31
122

CNN: Британія доставила в Україну крилаті ракети великої дальності “Storm Shadow”
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
усі думки