Політика

В ООН відповіли на критику – організація не займається фізичним порятунком людей

8 Червня 2023 21:21
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Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік підтвердив, що Організація не займається фізичним порятунком людей, але присутня в Україні «від початку конфлікту» й надає гуманітарну допомогу постраждалим.

Як передає Укрінформ, про це він сказав у четвер журналістам, коментуючи критичні зауваження президента України Володимира Зеленського щодо недостатнього залучення ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста до подолання наслідків підриву Каховської греблі.

«Наскільки мені відомо, ми не беремо участі у фізичному порятунку, оскільки в нас немає таких можливостей та обладнання, які дають змогу робити це в масовому масштабі. Судячи з того, що я бачив, цим займаються переважно військові, поліція та інші екстрені служби», – сказав він.


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