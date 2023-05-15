У Держдумі РФ підтвердили інформацію про хворобу Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко захворів. Однак його діагноз відмовляються розкривати.

Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін, повідомляє видання “Подъем“.

“Там нічого такого надприродного немає, це не COVID-19. Просто людина захворіла. Попри те, що людина захворіла, вважав своїм обов’язком приїхати до Москви, а потім увечері того ж дня проводив заходи в Мінську. Напевно, потребує певного відпочинку – ось і все”, – заявив він.

Зазначимо, що у пресслужбі Лукашенка офіційно нічого не повідомляють про його стан здоров’я, а також не коментують його різку пропажу.