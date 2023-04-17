Політика

Росіяни хочуть виробляти “крилаті бомби” далекого радіусу ураження

17 Квітня 2023 09:29
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росія, зброя

Російські окупанти хочуть виробляти “крилаті бомби” далекого радіусу ураження і будуть застосовувати всі озброєння. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ворог буде застосовувати все, що буде під рукою. Він зазначив, що росіяни піднімають старі проєкти, про що говорять плани виготовляти ракети Х-50.

“Раніше проект Х-50 був недоцільним, тому що у них була ракета краща — Х-101. Їм дуже потрібно відновлювати запас далекобійної високоточної зброї, а Х-50 — це така ж ракета як Х-101 або “Калібр”, вона може діставати в будь-яку точку України”, — сказав Ігнат.

Спікер ПС заявив, що загарбники також обговорюють виробництво “крилатих бомб”, які матимуть більшу дальність ураження.

“Наскільки це буде ефективно, подивимося. Також вони нарощують виробництво БПЛА як розвідувальних, так і ударних”, — резюмував він.


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