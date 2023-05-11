Політика

Росіяни брешуть про снарядний голод, – Маляр

11 Травня 2023 20:50
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війна, росія

Російські загарбники використовують відеозвернення як зброю у війні проти України. Незважаючи на публічні заяви про нібито “снарядний голод”, у окупантів є чим стріляти на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

“Будь-яка інформація військового характеру під час війни – це зброя. Їй воюють, а не інформують”, – написала Маляр.

Вона наголосила, що ворог використовує неправдиву інформацію, щоб ввести українців в оману у своїх військових цілях.

“Вони здатні спілкуватись між собою телефонами, а не через оприлюднення відео та аудіо звернень у соцмережах. Ми віримо фактам. Факт: кількість ворожих обстрілів на Бахмутському і Лиманському напрямках за останні тижні суттєво збільшилась. Тобто стріляти є чим”, – написала заступник глави Міноборони.


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