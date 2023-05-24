Політика

Росія буде “звільняти” Білорусь, якщо народ повстане проти Лукашенка, – Пєсков

24 Травня 2023 19:22
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росія, білорусь

Росія вважає своїм обов’язком втрутитися, якщо у Білорусі спробують повалити режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

Напередодні ввечері колишній командувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак в інтерв’ю телеканалу Polsat закликав Варшаву готуватися до потенційного народного повстання в Білорусі та підтримати його.

“Польське керівництво зараз буквально перебуває в істериках русофобії, і ми бачимо, що ця ворожа нам держава фактично відкрито говорить про свій намір втручатися безпосередньо, зокрема силовими методами, у внутрішні справи сусідньої держави”, – сказав Пєсков.

При цьому він нагадав, що Росія має союзницькі зобов’язання перед Білоруссю щодо захисту цієї країни.

“Звичайно, Російська Федерація має зобов’язання щодо забезпечення безпеки Білорусі, що ми й робитимемо перед такою очевидною загрозою”, – сказав “голос” Путіна.


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