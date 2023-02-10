Нідерланди розглядають запит України на винищувачі F-16

Нідерланди отримували від України запит на винищувачі F-16. Президент України Володимир Зеленський попросив «крила для захисту свободи».

Про це повідомляє NOS.

«Україна подала до Нідерландів запит на постачання винищувачів F-16. Це підтвердила міністр оборони Кайса Оллонґрен», — йдеться у повідомленні.

За словами Оллонґрен, запит зрозумілий, але виконати його нелегко.

«Нам потрібно обговорити наявність F-16 з американцями та іншими союзниками… І ми повинні серйозно подумати про наслідки, це не може статися за одну ніч. Ми повинні бути чесними щодо цього», — сказала вона.

Вона також зазначила, що перш ніж українська армія зможе використовувати винищувачі, ЗСУ мають пройти відповідну підготовку.

До того ж літаки є системою оборони США, тому винищувачі F-16 Україна зможе отримати лише з дозволу США.