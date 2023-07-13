Лавров побачив ядерну загрозу у передачі Україні винищувачів F-16

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що його країна вважатиме факт передачі Україні винищувачів F-16 загрозою з боку Заходу в ядерній сфері.

Про це він сказав в інтерв’ю російським пропагандистам.

“Сам факт появи подібних систем у ЗСУ розглядатиметься нами як загроза з боку Заходу в ядерній сфері”, – наголосив російський міністр.

Лавров також звернув увагу на те, що “США та їхні натовські сателіти створюють ризики прямого збройного зіткнення з Росією, і це загрожує катастрофічними наслідками”.

“Лише один приклад вкрай небезпечного розвитку подій – плани США щодо передачі київському режиму винищувачів F-16. Ми проінформували ядерні держави США, Британію та Францію, що Росія не може ігнорувати здатність цих літаків нести ядерну зброю. Жодні запевнення тут не допоможуть”, – заявив Лавров.