Політика

Лавров побачив ядерну загрозу у передачі Україні винищувачів F-16

13 Липня 2023 08:12
7
читать на русском →
росія, ядерна зброя

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що його країна вважатиме факт передачі Україні винищувачів F-16 загрозою з боку Заходу в ядерній сфері.

Про це він сказав в інтерв’ю російським пропагандистам.

“Сам факт появи подібних систем у ЗСУ розглядатиметься нами як загроза з боку Заходу в ядерній сфері”, – наголосив російський міністр.

Лавров також звернув увагу на те, що “США та їхні натовські сателіти створюють ризики прямого збройного зіткнення з Росією, і це загрожує катастрофічними наслідками”.

“Лише один приклад вкрай небезпечного розвитку подій – плани США щодо передачі київському режиму винищувачів F-16. Ми проінформували ядерні держави США, Британію та Францію, що Росія не може ігнорувати здатність цих літаків нести ядерну зброю. Жодні запевнення тут не допоможуть”, – заявив Лавров.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
13 Липня 2023 07:57
12

У Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки окупантів

13 Липня 2023 09:21
3

Генсек ООН запропонував Путіну підключити банк до SWIFT в обмін на продовження зернової угоди, – Reuters
13 Липня 2023 08:47
9

ЗСУ наступають на трьох напрямках, ворог активно застосовує резерви
13 Липня 2023 07:07
8

За добу відбулося понад 35 бойових зіткнень на 5 напрямках, – Генштаб
13 Липня 2023 06:57
14

Вночі росіяни атакували Київ: ППО збила близько 10 “шахедів”

Останні новини
усі новини

Думки

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів

Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают

Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни

Александр КИРШ

США — конечно, Главная страна мира, но Украина — в мире важнее

усі думки