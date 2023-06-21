Політика

Кличко заявив про політичний тиск на нього і владу столиці

21 Червня 2023 19:20
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кличко

Мер Києва Віталій Кличко виступив із політичною заявою про тиск, який чинять на нього особисто і столичну владу загалом.

“Сьогодні відбувається шквальна кампанія з дискредитації столичної влади і мене особисто. Безкінечні обшуки, що паралізують роботу департаментів і служб міста. У воєнний час вносять хаос в управління столицею. Не дають належно працювати підприємствам критичної інфраструктури. Вручають підозри керівникам міських служб і голосно кричать про нібито винуватість”, – ідеться в заяві Кличка у фейсбуці.

“При цьому жоден з голів районів, які відповідальні за облаштування укриттів і є балансоутримувачами та розпорядниками коштів, не постраждав. А знаходяться глави районів у вертикалі центральної влади”, – наголосив Кличко.

“То ми говоримо про об’єктивність і відсутність політичних мотивів? Ми вже перемогли? Немає інших викликів, головна проблема – Кличко?! І комусь знову свербить взяти під контроль столицю”, – вважає міський голова

“Але ж заручниками ситуації політичної боротьби ви робите киян. Бо руйнуєте і самоврядування в столиці, і систему життєзабезпечення міста, створюючи хаос в умовах воєнного часу”, – заявив Кличко.

“Втім, переконаний, Київ і цю бурю вистоїть”, – підсумував він.


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