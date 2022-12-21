Греція закрила свій повітряний простір для літаків з Білорусі, – ЗМІ

Греція вирішила закрити свій повітряний простір для літаків із Білорусі. Також Афіни заборонили рейси до цієї країни.

Про це повідомляє Pentapostagma з посиланням на офіційну директиву.

“Відповідно до рішення ради, літакам, що експлуатуються авіаперевізниками Білорусі, забороняється посадка, зліт з території Греції або проліт над її територією”, – йдеться в документі.

Крім того, директива забороняє грецьким авіаперевізникам виконувати польоти до Мінська та залітати у повітряний простір Білорусі.

Зазначається, що відповідне рішення пов’язане зі зростанням побоювань щодо можливої прямої участі Білорусі у війні Росії проти України. Таким чином, сьогодні влада країни затвердила відповідну директиву про запровадження низки обмежень.