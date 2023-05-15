Британія почне навчати українських пілотів та працює над наданням F-16 Україні

Велика Британія влітку розпочне навчання українських пілотів, а також вже зараз працює з іншими країнами над можливим наданням винищувачів F-16 Україні.

Про це, як повідомляє “Європейська правда“, йдеться у заяві британського уряду.

На Даунінг-стріт нагадали, що у лютому прем’єр-міністр Ріші Сунак оголосив, що Британія розробить нову програму навчання українських пілотів.

Це буде зроблено, щоб підтримати зусилля України щодо створення нових українських військово-повітряних сил, оснащених винищувачами F-16, що відповідають стандартам НАТО.

“Цього літа ми розпочнемо початковий етап навчання українських пілотів базовій підготовці. Ми адаптуємо програму, яку використовують британські пілоти, щоб надати українцям навички пілотування, які вони зможуть застосовувати на інших типах літаків”, – сказано у заяві британського уряду.

Як зазначено, ця підготовка йде пліч-о-пліч із зусиллями Великої Британії, спрямованими на співпрацю з іншими країнами щодо надання Україні винищувачів F-16, які Україна обрала для себе як найкращі.