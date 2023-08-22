Болгарія може поставити Україні приблизно сотню одиниць радянської бронетехніки

Болгарія, яка запропонувала поставити Україні приблизно 100 одиниць броньованих транспортних засобів радянського зразка, зможе почати цей процес восени.

Про це повідомив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв на брифінгу, який транслював Ukraine Media Center Odesa.

За його словами, процес передання техніки сповільнюється тим, що транспорт досі перебуває на складах Міністерства внутрішніх справ Болгарії.

Тагарєв каже, що необхідно підписати контракт між Міністерством внутрішніх справ Болгарії та Міноборони України. Цю угоду має ратифікувати парламент Болгарії.

«Щойно у вересні парламент повернеться до своїх засідань, я вважаю, що це буде одним із пріоритетних завдань, і до кінця вересня — на початок жовтня ми вже матимемо ратифікацію цієї угоди. І, я думаю, що тоді зможе початися передання», — зазначили там.