Politico: Президент Євроради скоротить візит до Китаю після погрози Орбана зірвати саміт ЄС через Україну

Президент Європейської ради Шарль Мішель скоротить свою поїздку до Пекіна, оскільки прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує зірвати саміт лідерів Європейського Союзу наприкінці року через питання про початок переговорів з Україною.

Про це пише Politico.

Мішель, який планує прибути до Китаю 7 грудня на перший із 2019 року саміт ЄС — Китай, «повернеться до Брюсселя [раніше], щоб продовжити обговорення з лідерами подальших дій», сказав неназваний європейський посадовець.

Нагадаємо, у листопаді Орбан написав листа голові Євроради, де фактично погрожує заблокувати всю допомогу для України, а також майбутній вступ країни до ЄС, якщо лідери Євросоюзу не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

4 грудня Орбан знову закликав Мішеля зняти переговори про вступ України з порядку денного майбутнього саміту Європейської Ради.

«Я з усією повагою закликаю вас не запрошувати Європейську Раду ухвалити рішення із цих питань у грудні, оскільки очевидна відсутність консенсусу неминуче призведе до провалу» — написав Орбан у листі Мішелю.

Тепер голова Євроради планує раніше повернутися з китайської столиці, щоб поспілкуватися з лідерами ЄС. Частково це пов’язано з тим, що в нього немає захищеної телефонної лінії в Пекіні, пояснив чиновник.

Президент Франції Емманюель Макрон також запросив Орбана зустрітися з ним у Парижі наприкінці цього тижня, щоб знайти компроміс, повідомив Politico інший чиновник.

Минулого тижня (27 листопада — 3 грудня) сам Мішель зустрівся з Орбаном у Будапешті, намагаючись згладити напруженість напередодні саміту лідерів ЄС. Після цього Мішель підкреслив важливість «єдності ЄС», яка, за його словами, «вимагає постійних зусиль, і це наша головна сила».