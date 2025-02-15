Суспільство

Погіршення радіаційної обстановки не виявлено: на ЧАЕС триває гасіння обшивки саркофага
15 Лютого 2025 12:11
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Пошкоджене укриття 4-го енергоблока ЧАЕС / Фото: Радіо Свобода
Пошкоджене укриття 4-го енергоблока ЧАЕС / Фото: Радіо Свобода

Зранку на Чорнобильській АЕС триває гасіння загоряння заповнювача зовнішньої обшивки укриття 4-го енергоблока після прямого влучання російського дрона. На місці працюють 40 рятувальників та вісім одиниць техніки.

Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Пошкодження саркофагу / Фото: ДАВЗ

Як розповіли у ДАВЗ, внаслідок удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока зафіксовано:

  • наскрізні руйнування площею приблизно до 15 кв. м;
  • дефекти обшивки без суцільного руйнування до 200 кв. м;
  • пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки;
  • наявні руйнування болтових з’єднань;
  • деформація вузлів з’єднань конструкцій верхньої частини об’єкта.

“Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та на ДСП ЧАЕС в цілому не зафіксовано. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської атомної станції. На місці російської атаки рятувальники виявили кілька місць пошкоджень.

Рятувальники на ЧАЕС / Фото: Радіо Свобода

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