На Чорнобильській АЕС тліє один з осередків пожежі після удару російського дрона

На місці російської атаки по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС рятувальники виявили кілька місць пошкоджень, всі загоряння ліквідовані – відкритого вогню немає. Наразі триває ліквідація тління.

Про це повідомила речниця ДСНС України Світлана Водолага.

За інформацією рятувальників, радіаційний фон у межах норми, ситуація контрольована.

Як розповіли в ДСНС, вночі після 2:00 рятувальники отримали інформація про влучання і загоряння.

“Було виявлено кілька осередків ушкоджень, на місці яких виникли пожежі. Наразі у нас ліквідація пройшла ліквідація усіх осередків загорянь. Відкритого вогню немає зараз триває ліквідація саме тління одного з осередків і ситуація контрольована. Що стосується радіаційного фону, то він зараз в межах норми. Моніториться він постійно”, – розповіла речниця.

Ступінь ушкоджень та чи впливають вони на герметичність конструкції – визначатимуть спеціалісти. Також на місці працюють верхолази мобільно-рятувального центру, які прибирають усі ті конструкції, які можуть заважати потім подальшій роботі спеціалістів для визначення масштабів руйнувань.