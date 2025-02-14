Суспільство

На Чорнобильській АЕС тліє один з осередків пожежі після удару російського дрона
14 Лютого 2025 12:49
читать на русском →
Наслідки влучання дрона по Чорнобильській АЕС / Скриншот із відео
Наслідки влучання дрона по Чорнобильській АЕС / Скриншот із відео

На місці російської атаки по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС рятувальники виявили кілька місць пошкоджень, всі загоряння ліквідовані – відкритого вогню немає. Наразі триває ліквідація тління.

Про це повідомила речниця ДСНС України Світлана Водолага.

За інформацією рятувальників, радіаційний фон у межах норми, ситуація контрольована.

Як розповіли в ДСНС, вночі після 2:00 рятувальники отримали інформація про влучання і загоряння.

“Було виявлено кілька осередків ушкоджень, на місці яких виникли пожежі. Наразі у нас ліквідація пройшла ліквідація усіх осередків загорянь. Відкритого вогню немає зараз триває ліквідація саме тління одного з осередків і ситуація контрольована. Що стосується радіаційного фону, то він зараз в межах норми. Моніториться він постійно”, – розповіла речниця.  

Ступінь ушкоджень та чи впливають вони на герметичність конструкції – визначатимуть спеціалісти. Також на місці працюють верхолази мобільно-рятувального центру, які прибирають усі ті конструкції, які можуть заважати потім подальшій роботі спеціалістів для визначення масштабів руйнувань.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
14 Лютого 2025 12:33

Міжнародна спецоперація “Месники”: поліція затримання найманців ПВК “Вагнер”
14 Лютого 2025 14:04

На щиті: в Україну повернули тіла 757 загиблих військових
14 Лютого 2025 13:52

Генпрокуратура відкрила кримінальні провадження щодо Порошенка, Коломойського, Боголюбова, Жеваго та Медведчука
14 Лютого 2025 13:17

Суд визначив розмір застави для харків’янки, яка намагалася продати свою дитину за 20 тис. доларів
14 Лютого 2025 12:49

На Чорнобильській АЕС тліє один з осередків пожежі після удару російського дрона
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Вибори по-білоруськи?
Юрій САПРОНОВ

Сильний домовляється і вже домовився із сильним. Без нас
Лана ЗЕРКАЛЬ

Щоб “перевернути стіл”, ми маємо знайти своє місце в шоу Трампа
Сергій ПРИТУЛА

Система глобальної колективної безпеки, правосуддя та охорони здоровʼя тріщить та розвалюється
Костянтин НЕМІЧЕВ

Привілеї для молоді в армії
Сергій ПРИТУЛА

Якщо хтось поводить себе як **sня і говорить як **sня, то це і є **sня
усі думки