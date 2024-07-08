Після перемоги лівих у Франції почались мітинги та заворушення

Після сенсаційної перемоги лівих у Парижі та інших містах Франції почалися заворушення.

Про це пише Le Figaro.

Джерело зі штаб-квартири поліції повідомляє, що 7 липня ввечері на площі Республіки в Парижі зібралося 8000 людей.

Зіткнення з поліцією також розпочалися на площі Республіки, де проходив мітинг прихильників лівого “Нового народного фронту”.

Банди в капюшонах відчайдушно намагалися спровокувати поліцію. Вони кидали вуличні меблі, палили велосипеди, запускали феєрверки та кидали каміння.

У відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ та шумові гранати.

Зіткнення відбулися на початку авеню Республіки, бульвару Вольтера та бульвару Темпл.

Поліція наразі намагається припинити безпорядки.

Як повідомляють місцеві журналісти, співробітники поліції в цивільному затримують порушників.

У Нанті та Ліоні на вулицях також зібралися люди.