Після перемоги лівих у Франції почались мітинги та заворушення

Після сенсаційної перемоги лівих у Парижі та інших містах Франції почалися заворушення.
Про це пише Le Figaro.
Джерело зі штаб-квартири поліції повідомляє, що 7 липня ввечері на площі Республіки в Парижі зібралося 8000 людей.
Зіткнення з поліцією також розпочалися на площі Республіки, де проходив мітинг прихильників лівого “Нового народного фронту”.
Банди в капюшонах відчайдушно намагалися спровокувати поліцію. Вони кидали вуличні меблі, палили велосипеди, запускали феєрверки та кидали каміння.
У відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ та шумові гранати.
Зіткнення відбулися на початку авеню Республіки, бульвару Вольтера та бульвару Темпл.
Поліція наразі намагається припинити безпорядки.
Як повідомляють місцеві журналісти, співробітники поліції в цивільному затримують порушників.
У Нанті та Ліоні на вулицях також зібралися люди.