Суспільство

Після перемоги лівих у Франції почались мітинги та заворушення
8 Липня 2024 07:50
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Після сенсаційної перемоги лівих у Парижі та інших містах Франції почалися заворушення.

Про це пише Le Figaro.

Джерело зі штаб-квартири поліції повідомляє, що 7 липня ввечері на площі Республіки в Парижі зібралося 8000 людей.

Зіткнення з поліцією також розпочалися на площі Республіки, де проходив мітинг прихильників лівого “Нового народного фронту”.

Банди в капюшонах відчайдушно намагалися спровокувати поліцію. Вони кидали  вуличні меблі, палили велосипеди, запускали феєрверки та кидали каміння.

У відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ та шумові гранати.

Зіткнення відбулися на початку авеню Республіки, бульвару Вольтера та бульвару Темпл.

Поліція наразі намагається припинити безпорядки.

Як повідомляють місцеві журналісти, співробітники поліції в цивільному затримують порушників.

У Нанті та Ліоні на вулицях також зібралися люди.


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