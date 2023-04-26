NYT: Шанси на те, що Путін відступить – “менше за нуль”

Високопосадовці США та ЄС вважають, що Володимир Путін не захоче вести переговори у відповідь на успішний контрнаступ України. За даними New York Times, шанси на те, що Путін “відступить” – “менше за нуль”. Він, швидше за все, мобілізує більше солдатів на війну проти України.

Помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер заявила, що існує “дуже мало доказів” того, що Путін змінить свою стратегічну мету – підкорити Україну “політично, якщо не повністю у воєнному відношенні”.

Прес-секретар Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив “Голосу Америки”, що США збільшують допомогу Україні, оскільки очікують, що Росія спробує перейти у наступ із покращенням погоди.