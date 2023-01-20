Економіка

Німеччина виділяє на відновлення України ще 52 млн. євро

20 Січня 2023 10:48
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німеччина, допомога

З огляду на російські військові удари, що тривають, по об’єктах інфраструктури України Німеччина виділить Києву додаткову допомогу в розмірі 52 млн євро. Про це повідомила міністр із питань економічного співробітництва ФРН Свенья Шульце.

“Постачання електроенергією, теплом і водою теж відіграє свою роль у справі зміцнення українського суспільства в цій війні. Тому Україна потребує не лише озброєнь, а й громадянської підтримки”, – заявила Шульце під час неоголошеного візиту до Одеси.

В Одесі вона зустрілася з віце-прем’єром України, який займається питаннями відновлення країни, Олександром Кубраковим і обговорила з ним проблематику німецько-української співпраці. У ході переговорів Свенья Шульце пообіцяла Україні подальшу конкретну допомогу у справі забезпечення електроенергією, опаленням та медичним обладнанням, а також у справі підготовки комунальних виборів.

20 січня Свенья Шульце відвідує місто Штефан-Воде у Молдові поблизу кордону з Україною. Через це місто проходить головний маршрут українських біженців. Німеччина в рамках підтримки програми прийому біженців з України вже виділила минулого року близько 600 млн. євро.

На ці кошти було закуплено лабораторне обладнання, транспортні засоби та будматеріали для лікарень та профінансовано семінари для психологів та соціальних працівників. Під час візиту до Штефан-Воде Шульце символічно передасть електрогенератор.

Молдова з початку російського вторгнення в Україну прийняла найбільше українських біженців, ніж будь-яка інша країна – 2,6 млн. людей. Більшість із них згодом перебралися до Румунії та інших країн ЄС. На кінець минулого року в Молдові залишалося близько 100 тисяч біженців, що становить приблизно чотири відсотки молдавського населення.


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